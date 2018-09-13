Пенсионерка делала людей инвалидами за деньги

Пенсионерка за деньги делала людей инвалидами

Пенсионерка из Волгоградской области организовала преступную группу по оформлению инвалидности. Так, от одного клиента за услугу она взяла 290 тысяч рублей. Бизнесом заинтересовались в правоохранительных органах . Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

68-летняя женщина проделывала аферы вместе с двумя подругами.

Следствие установило, что к приятельницам обратился 46-летний мужчина, который попросил «сделать» его инвалидом второй группы. За услугу он заплатил 290 тысяч рублей. Пенсионерка распределила сумму между знакомыми, а оставшиеся 45 тысяч отдала двум медработникам — неврологу и медсестре бюро судебно-медицинской экспертиз.

Медики написали в документах клиента ложные сведения. В итоге он получил ожидаемый результат.

Кроме того, группа занималась делом жительницы Подмосковья. Та хотела получить третью группу инвалидности, и за это отдала пенсионерке и ее команде 110 тысяч рублей.

Против женщин возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «Дача взятки», «Посредничество во взяточничестве», «Мелкое взяточничество», «Мошенничество», «Служебный подлог» и «Подделка документов».