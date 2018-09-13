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Пенсионерка делала людей инвалидами за деньги
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Пенсионерка за деньги делала людей инвалидами 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пенсионерка из Волгоградской области организовала преступную группу по оформлению инвалидности. Так, от одного клиента за услугу она взяла 290 тысяч рублей. Бизнесом заинтересовались в правоохранительных органах. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
68-летняя женщина проделывала аферы вместе с двумя подругами.
Следствие установило, что к приятельницам обратился 46-летний мужчина, который попросил «сделать» его инвалидом второй группы. За услугу он заплатил 290 тысяч рублей. Пенсионерка распределила сумму между знакомыми, а оставшиеся 45 тысяч отдала двум медработникам — неврологу и медсестре бюро судебно-медицинской экспертиз.
Медики написали в документах клиента ложные сведения. В итоге он получил ожидаемый результат.
Кроме того, группа занималась делом жительницы Подмосковья. Та хотела получить третью группу инвалидности, и за это отдала пенсионерке и ее команде 110 тысяч рублей.
Против женщин возбудили уголовные дела по статьям УК РФ «Дача взятки», «Посредничество во взяточничестве», «Мелкое взяточничество», «Мошенничество», «Служебный подлог» и «Подделка документов».
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