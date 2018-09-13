В машине родственника Хачатуряна прогремел взрыв

В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв

Взрыв в автомобиле 20-летнего Арсена Хачатуряна попал в объектив камеры наблюдения в одном из московских дворов. Пострадали три человека, сам владелец авто невредим.

ЧП произошло 12 сентября во дворе дома на Стандартной улице. На кадрах видно, как сразу после громкого хлопка и яркой вспышки в припаркованных машинах срабатывает сигнализация. Через несколько минут подъезжает скорая помощь.

Как выяснилось, ночью Арсен отдыхал со своими друзьями. Молодые люди прямо в машине раскуривали кальян. В результате взорвался газовый баллон. Трое друзей Арсена получили серьезные ожоги и доставлены в больницу. Владелец автомобиля не пострадал, сообщает Рен ТВ

Видео с камер наблюдения опубликовал Пятый канал.

Напомним, тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля на лестничной площадке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. Убийцы — дочери Михаила, 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина. Они признались в преступлении, заявив, что защищались: их отец был деспотом и постоянно над ними издевался, напоминает EG.ru

Позже эксперты признали младшую из сестер невменяемой. Марию отправили на принудительное лечение. Ряд психических отклонений нашли и у Кристины.

Арсен — племянник убитого Михаила Хачатуряна. Он свидетель по громкому делу, так как долгое время жил в этой семье. Арсен — один из немногих, кто встал на защиту убитого москвича.

Основные свидетели говорят, что Михаил Хачатурян терроризировал семью и бил дочерей, однако молодой человек уверяет, что тот был прекрасным отцом. По словам Арсена, его дядя был набожным человеком и всем помогал, называет Михаила "святым" и категорически отрицает версию о насилии в семье.