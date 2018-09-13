Ещё
В ХМАО подросток ограбил соседку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ХМАО подросток ограбил соседку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Подросток из Ханты-Мансийского автономного округа похитил у соседки золотые украшения, чтобы купить на вырученные деньги православный браслет и продукты, сообщает в четверг региональное управление МВД.
Уточняется, что в дежурную часть обратилась 46-летняя жительница города Югорска, заявив о краже ювелирных изделий стоимостью более 10 тысяч рублей. Женщина пояснила, что днем в квартире некоторое время находился ее сосед, а вечером она обнаружила пропажу украшений. Вскоре сотрудники полиции выяснили, что она имеет в виду 16-летнего подростка, заходившего к ней под предлогом взять корм для рыб.
"Когда юноша остался в комнате один, воспользовавшись отсутствием хозяйки, взял золотые украшения из шкатулки, после чего молодой человек обратился к старшему другу с просьбой сбыть украденное. Получив за это 3 тысячи рублей, он потратил их на продукты питания и приобретение православного браслета", — рассказали в УМВД.
По данным ведомства, подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних с января 2017 года и ранее привлекался за вымогательство и кражу денежных средств. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Последние новости
Вот почему жулики чувствуют себя комфортно в России Орешкин назвал реальный курс рубля Щит от "топоров". Сможет ли ПВО России отразить удар США
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны99
Путин обратился к военным216
Украина огласила план по уничтожению России1282
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»229
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление407
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
05:08
«Отравители» Скрипалей дали первое интервью
Общество Политика
00:50
Россияне жестоко поплатились за отдых на юге страны
Общество
01:11
Путин обратился к военным
Армия Войска
05:33
В машине родственника Хачатуряна прогремел взрыв
Происшествия
00:29
Самое мощное интернет-оружие снова пробудилось
Интернет Наука и техника
03:26
Домогательство Вайнштейна попало на видео
Общество В мире
05:19
Киселев высказался об «отвратительной мерзости»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение