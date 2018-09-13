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В Калифорнии мужчина застрелил пять человек
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В Калифорнии мужчина застрелил пять человек 

RT на русском + ещё 9 12 минут назад
Фото: globallookpress.com
В американском штате Калифорния мужчина застрелил пять человек, после чего сам погиб.
Об этом сообщает CBS.
Отмечается, что злоумышленник пришёл в офис транспортной компании города Бейкерсфилд вместе со своей супругой. Там у него произошёл конфликт с другим посетителем, что и привело к стрельбе, в которой погиб оппонент стрелка, его собственная жена и ещё один посетитель, который в тот момент вошёл в офис.
После этого мужчина отправился к жилому дому и застрелил ещё двух человек.
Далее стрелок похитил машину, в которой находились женщина и ребёнок, однако им удалось скрыться.
По данным телекомпании, в какой-то момент убийца привлёк внимание полиции, что в конечном итоге привело к тому, что он решил совершить самоубийство.
Причина произошедшего на данный момент неизвестна.
Ранее СМИ сообщили о стрельбе в ночном клубе в американском Мемфисе.
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