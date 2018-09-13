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В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья
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В прямом эфире «Доброго утра» умерла гостья 

Дни.ру + ещё 1 7 минут назад
Фото: pixabay.com
Известный педагог скончалась во время прямого эфира утреннего телевизионного шоу. За несколько минут до этого профессор рассуждала о том, как лучше всего уйти из жизни.
Рита Джитендра — известный в Индии писатель и художник. Профессора часто приглашали на телевидение, где она выступала в качестве эксперта. Последней для нее передачей стала индийская версия программы "Доброе утро".
Писательница рассказывала о своей жизни и карьере. Однако внезапно замолчала на полуслове, после чего потеряла сознание. Интервью сразу же прекратили, Риту доставили в больницу. Врачи диагностировали сердечный приступ, но помочь ничем не смогли.
Как выяснилось, по дороге на телевидение Джитендра рассуждала о том, как именно хочет умереть. Профессор хотела уйти из жизни как бывший президент Абдула Калам — он скончался во время лекции в местном университете, пишет Life.ru.
Ранее сообщалось, что житель США убил подругу в прямом эфире Facebook Live. 27-летняя американка решила провести прямую трансляцию в соцсети и продемонстрировать друзьям, что происходит в ее доме. Со своим молодым человеком девушка была в ссоре.
Ранее сообщалось, что житель США убил подругу в прямом эфире Facebook Live. 27-летняя американка решила провести прямую трансляцию в соцсети и продемонстрировать друзьям, что происходит в ее доме. Со своим молодым человеком девушка была в ссоре.
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