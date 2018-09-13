Ми-8 произвел жесткую посадку в Магаданской области

В Ольском районе Магаданской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На его борту находились три члена экипажа, они получили незначительные травмы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Воздушное судно приземлилось 13 сентября в 11:45 по местному времени недалеко от села Ямск.

«Все живы, серьезных травм нет. Члены экипажа находятся в селе Ямск, там есть фельдшерско-акушерский пункт», — уточнили в ЕДДС. Решается вопрос о вывозе их в Магадан. Скорее всего, для этого будет вызван другой вертолет.

Ямск расположен в 192 километрах от Магадана. Дорожное сообщение с ним отсутствует — до населенного пункта можно добраться только по воздуху.

О причинах происшествия информация пока не поступала.