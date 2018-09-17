Ещё
Старших сестер Хачатурян вернули в СИЗО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Старших сестер Хачатурян вернули в СИЗО 

Lenta.ru + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кристину и Ангелину Хачатурян (старшая и средняя сестры, подозреваемые в убийстве своего отца), вернули в СИЗО из института имени Сербского после проведения психиатрической экспертизы. Об этом агентству ТАСС сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
14 сентября адвокат Алексей Липцер рассказал, что эксперты признали двух из трех сестер вменяемыми. 8 сентября сообщалось, что младшая из сестер Хачатурян была признана невменяемой и переведена в больницу следственного изолятора, где будет дожидаться решения суда о направлении на принудительное лечение.
Три сестры, обвиняемые в убийстве своего отца, были арестованы 2 августа. Их задержали после того, как в конце июля на лестничной клетке жилого дома на Алтуфьевском шоссе было найдено тело Михаила Хачатуряна с многочисленными колото-резаными ранениями. По версии близкого к следствию источника, убийство было спланировано девушками заранее.
Последние новости
Модель с молокоотсосом на подиуме: это надо видеть Депутаты предложили легализовать продажу грибов Мужчина устроил «адское» свидание и поплатился
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отравленные в Солсбери русские в критическом состоянии166
Путин отказал в помиловании Урлашову75
Беременная дочь крупного бизнесмена выпала с балкона32
Плакал и жаловался на боли: школьник умер на занятиях88
Украина порвала с РФ, коррупционеры заплатят пенсионерам и другие события дня76
Видео
00:28
Медведев назначил нового пресс-секретаря
Политика
00:37
США отказались от обвинений РФ в новом отравлении
США В мире
00:38
В МИД ответили на обвинения в убийстве брата Ким Чен Ына
Политика
03:40
Встреча Путина и Эрдогана затянулась
В мире Политика
00:23
Путин рассказал о принятом решении по Идлибу
Политика Ближний Восток
01:28
Губернатор припугнул жителей «пучиной девяностых»
Политика
00:36
Расстрелян на шоссе: под Петербургом убит бизнесмен
Криминал Происшествия
00:20
«Плачущий» мост в Киеве вызвал недоумение
Украина В мире
00:38
Россию обвинили в отравлении брата Ким Чен Ына
В мире Конфликты
00:59
Украина прекращает действие договора с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение