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В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв
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В авто сына убитого сестрами Хачатуряна произошел взрыв 

Рамблер 1 час назад
В автомобиле Арсена Хачатуряна, родственника сестер, обвиняемых в убийстве отца, произошел взрыв.
Как передает РЕН ТВ, в машине, где находились Арсен и трое его знакомых, взорвался газовый баллончик. В результате инцидента пострадали три человека, Хачатурян остался невредим.
Сообщается, что молодые люди собирались курить кальян.
Напомним, 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело мужчины с множественными резаными ранами. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего — 17, 18 и 19 лет.
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