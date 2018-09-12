В машине брата сестер Хачатурян произошел взрыв

В авто сына убитого сестрами Хачатуряна произошел взрыв

В автомобиле Арсена Хачатуряна, родственника сестер, обвиняемых в убийстве отца, произошел взрыв.

Как передает РЕН ТВ, в машине, где находились Арсен и трое его знакомых, взорвался газовый баллончик. В результате инцидента пострадали три человека, Хачатурян остался невредим.

Сообщается, что молодые люди собирались курить кальян.

Напомним, 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело мужчины с множественными резаными ранами. По подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего — 17, 18 и 19 лет.