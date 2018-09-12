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Названа новая причина гибели британцев в Хургаде
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Названа одна из причин гибели британских туристов в Хургаде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP
Одной из причин смерти двух британских туристов в египетском курортном городе Хургада стало заражение кишечной палочкой, такое заявление от имени генерального прокурора Египта Набиля Садека в среду распространил государственный пресс-центр арабской республики.
Согласно заявлению надзорного органа, 69-летний турист Джон Купер страдал рядом хронических болезней, а заражение кишечной палочкой привело к осложнениям в работе сердца. Впоследствии он скончался. В отчете указывается, что его 63-летняя супруга Сюзан Купер, которая скончалась спустя несколько часов, также заразилась кишечной палочкой.
Британцы Джон Купер и его супруга Сюзан, отдыхавшие в отеле Steigenberger Aqua Magic Hotel в Хургаде в конце августа, внезапно почувствовали себя плохо и через несколько часов скончались. Судебное вскрытие показало, что причиной смерти стало нарушение кровообращения и острая сердечная недостаточность. По факту гибели туристов начато расследование. Причины, приведшие к ухудшению здоровья супругов, выясняются.
Соблюдая меры предосторожности, туроператор Thomas Cook эвакуировал около 300 своих клиентов из отеля, где произошел инцидент.
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