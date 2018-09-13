Ещё
Женщина отбила студентку у пьяных грабителей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба "Евровидения", скандал у Соловьева и другие события дня
Судьба "Евровидения", скандал у Соловьева и другие события дня

В Новосибирске женщина отбила студентку у пьяных грабителей 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Администратор фитнес-центра в Новосибирске ночью отбила 20-летнюю студентку от двух пьяных грабителей, которым пришлось ретироваться.
В минувшую среду в популярном в Новосибирске паблике АСТ-54 соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что ночью 20-летнюю студентку пытались ограбить двое пьяных мужчин, а увидевшая это с балкона 27-летняя женщина-тренер по бодибилдингу, выйдя во двор, вступила в драку с открывшими стрельбу из пневматического пистолета мужчинами, сломала им челюсть и ребра. Информация вызвала резонанс в социальных сетях и СМИ.
"Все произошло ночью. Я услышала, что во дворе какой-то скандал, а так как у нас тихий район, это было что-то из ряда вон выходящее. Вышла на балкон и увидела мужчину, который тянул девушку и пытался что-то у нее отобрать. При этом прохожие не реагировали, а машины проезжали мимо", — рассказала РИА Новости Екатерина Швалюк.
Женщина пояснила, что спустилась во двор, увидела двоих мужчин, попросила их отстать от девушки, но те начали ругаться, а один, достав пистолет, стал стрелять ей по ногам.
"Мне удалось выбить пистолет. Мне бы это не удалось, если бы они были трезвыми, но они, как я считаю, были очень сильно пьяными. Я прекрасно видела, что они не очень уверенно стоят на ногах. Завязалась драка: дала одному, второму…", — сказала собеседница.
Швалюк сообщила, что никакими особыми навыками борьбы или других единоборств не владеет, кроме "опыта неудачного девятилетнего брака". Она также сказала, что работает администратором одного из фитнес-центров в Советском районе Новосибирска, а не тренером, хотя и имеет соответствующее образование. Со студенткой РИА Новости связаться не удалось.
В свою очередь, представитель ГУМВД по Новосибирской области сообщил РИА Новости, что в связи с описанным инцидентом заявлений от граждан в полицию не поступало, как и сообщений о полученных травмах из медицинских учреждений города.
Последние новости
Петров и Боширов рассказали, как живут и чем зарабатывают на жизнь Трамп неожиданно подписал указ, выгодный для России Британия ответила на заявление Путина по делу Скрипалей
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После признаний «отравителей» осталось несколько загадок543
Раскрыта загадочная смерть туристов в Египте24
Объяснено появление ФСБ в Донбассе
Свисающим телом с балкона отеля оказался известный рэпер
Британия отреагировала на интервью «отравителей»884
Видео
03:33
Порошенко приготовился атаковать Россию
Украина В мире
00:52
Путин нанес удар по фантазиям британцев
Статьи В мире
03:29
Россию призвали сделать страной-изгоем
Политика
25:25
Британия отреагировала на интервью «отравителей»
В мире
01:37
Петросян прорвался в квартиру с приставами
Шоу-бизнес
01:11
Украине ответили на «разгром России»
Армия Конфликты
04:45
Поклонскую лишили поста
Политика
02:17
Украину взбесили военные маневры России
Армия В мире
00:53
Решена судьба «Евровидения-2019»
В мире Шоу-бизнес
00:32
Трехрогую корову-мутанта обнаружили в Бразилии
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение