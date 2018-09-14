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На США обрушился ураган Флоренс
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На США обрушился ураган Флоренс 

Газета.Ru + ещё 3 13 минут назад
Фото: Reuters
На город Райтсвилл Бич в Соединенных Штатах обрушился ураган Флоренс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
В ряде населенных пунктов Северной Каролины была объявлена эвакуация, однако не все успели своевременно покинуть свои жилища.
Ранее сообщалось, что в США из-за урагана Флоренс в городе Нью Берн оказались в ловушке 150 человек. Десятки жителей оказались заблокированы в собственных домах из-за затопления. Они ожидают прибытия спасателей на крышах и чердаках.
Ожидается, что тропический циклон принесет Соединенным Штатам около 38 триллионов литров осадков в виде дождя. Отмечается, что такого объема воды достаточно, чтобы 15 миллионов олимпийских бассейнов.
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