На США обрушился ураган Флоренс

На город Райтсвилл Бич в Соединенных Штатах обрушился ураган Флоренс. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный ураганный центр США.

В ряде населенных пунктов Северной Каролины была объявлена эвакуация, однако не все успели своевременно покинуть свои жилища.

Ранее сообщалось, что в США из-за урагана Флоренс в городе Нью Берн оказались в ловушке 150 человек. Десятки жителей оказались заблокированы в собственных домах из-за затопления. Они ожидают прибытия спасателей на крышах и чердаках.

Ожидается, что тропический циклон принесет Соединенным Штатам около 38 триллионов литров осадков в виде дождя. Отмечается, что такого объема воды достаточно, чтобы 15 миллионов олимпийских бассейнов.