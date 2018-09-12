Киллер получил девять лет за убийство офицера ФСИН

Убивший в Петербурге офицера ФСИН киллер получил девять лет колонии

Садыков признал себя виновным и сотрудничал со следствием. Правоохранителям удалось выяснить, что в 2016 году Сергей Мойсеенко заказал своего подчиненного Садыкову с целью не допустить утечку информации о коррупционных преступлениях, которые он совершал.

Садыков согласился, достал пистолет Макарова с глушителем и пламягасителем, после чего назначил Чернову встречу 2 марта 2017 года во Всеволожском районе Ленинградской области. Он выстрелил в сидящего в машине офицера. От полученных ран тот через два дня скончался в больнице.