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Киллер получил девять лет за убийство офицера ФСИН
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Убивший в Петербурге офицера ФСИН киллер получил девять лет колонии 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Суд Санкт-Петербурга признал виновным Сабира Садыкова в убийстве сотрудника ФСИН Николая Чернова по заказу своего знакомого. Исполнитель приговорен к девяти годам колонии строгого режима, сообщил «Интерфакс».
Садыков признал себя виновным и сотрудничал со следствием. Правоохранителям удалось выяснить, что в 2016 году Сергей Мойсеенко заказал своего подчиненного Садыкову с целью не допустить утечку информации о коррупционных преступлениях, которые он совершал.
Садыков согласился, достал пистолет Макарова с глушителем и пламягасителем, после чего назначил Чернову встречу 2 марта 2017 года во Всеволожском районе Ленинградской области. Он выстрелил в сидящего в машине офицера. От полученных ран тот через два дня скончался в больнице.
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