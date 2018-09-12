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Росгвардия прокомментировала «ЧП» в Сбербанке
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Росгвардия подтвердила проведение учений в офисе Сбербанка в Москве 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Учения по действиям правоохранителей в случае сигнала тревоги проводились в отделении Сбербанка на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, опровергнув тем самым слухи о захвате заложников в отделении банка.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в отделении Сбербанка в Тушино мужчина взял в заложники нескольких человек, на месте работает полиция. Позже в пресс-центре Московского банка Сбербанка агентству заявили, что в отделении проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств.
"Сегодня в офисе финансового учреждения, расположенном на ул. Фабрициуса, проводятся плановые учения сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по г. Москве по отработке сигнала "тревога" с охраняемого объекта", — пояснили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Информацию о захвате заложников также опровергли в пресс-службе столичного управления МВД.
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