Ещё
Киллер отправится в психбольницу спустя 17 лет после убийства
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киллер отправится в психбольницу спустя 17 лет после убийства 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: stavropol.sledcom.ru
Следователи раскрыли заказное убийство жителя города Ессентуки, совершенное 17 лет назад. Об этом в среду, 12 сентября, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.
По данным следствия, в 2001 году 42-летний мужчина из-за личных неприязненных отношений решил убить жителя Ессентуков. Он нанял за две тысячи долларов двух знакомых, которые в ночь с 1 на 2 августа 2001 года расстреляли потерпевшего в его автомобиле. От полученных многочисленных огнестрельных ранений мужчина скончался в больнице.
В 2010 году умер заказчик убийства, поэтому уголовное преследование в отношении него прекращено в связи со смертью.
Раскрыть преступление спустя 17 лет удалось с помощью современной криминалистической техники и ДНК-экспертизы. В результате одного из киллеров отправят на принудительное лечение в закрытую психоневрологическую лечебницу, сообщили в СК. Второго фигуранта ожидает суд.
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина229
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление94
Япония отказала Путину601
Норкин взбесил россиян550
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева118
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:36
Украина и ЕС: «Прошла любовь, остались слезы»
Украина В мире
04:16
Владимира Кузьмина крупно обокрали
Шоу-бизнес
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
20:45
Молодая любовница Петросяна всем заткнула рты
Шоу-бизнес
04:40
Изгнанный из студии НТВ украинец сделал заявление
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:52
«Отравитель» Скрипаля ответил на призыв Путина
Общество Политика
04:50
Киев выразил протест Москве
В мире Украина
13:34
Япония отказала Путину
Политика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение