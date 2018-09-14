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Дагестанца задержали после угроз Криду
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Уроженца Дагестана задержали после угроз Криду 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Задержан уроженец Дагестана, который предположительно угрожал певцу Егору Криду в соцсетях.
Задержанного доставили на допрос, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на близкий к следствию источник.
В МВД Дагестана сообщили, что комментарий с угрозами написал 19-летний местный житель. Отмечается, что он угрожал организатору концерта, а не лично Криду.
Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане в связи с «неспокойной обстановкой на местах» после появления угроз в соцсетях. После этого разгорелась публичная перепалка между бойцом Хабибом Нурмагомедовым с одной стороны и Кридом и Тимати — с другой.
Нурмагомедов написал, что отмена концерта — «невелика потеря», что вызвало недоумение у Крида и Тимати. В ответ Нурмагомедов написал гневный ответ «всяким петушарам». Тимати записал видеообращение и упрекнул бойца в двойной морали.
В конфликт включилось минкультуры Дагестана, напомнив об ответственности за нарушение конституционных прав на участие в культурной жизни.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение к жителям Дагестана, попросив их «не заниматься ерундой и не обижать друг друга».
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