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В Краснодаре локализовали пожар на складе
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В Краснодаре локализовали пожар на складе торгового комплекса 

РИА Новости + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар на складе торгового комплекса в Краснодаре локализован на площади 600 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Ранее сообщалось о загорании склада на территории торгового комплекса, расположенного в Краснодаре по улице Уральской. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.
"В 13.12 мск … пожар локализован на площади 600 метров квадратных", — сообщает главк МЧС.
По данным ведомства, в тушении пожара задействованы 84 человека и 25 единиц техники, в том числе от МЧС 51 человек и 16 единиц техники.
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