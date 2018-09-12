Фонд кино прокомментировал ситуацию с хищением средств

В Фонде кино прокомментировали ситуацию с хищением средств

Суды по поводу возврата средств Фонда кино за анимационный проект "Боб" и фильмы "Superпапа" и "Сны Севы Горелова", которые фигурируют в уголовном деле о крупном мошенничестве, уже выиграны, но приставы не могут взыскать средства с кинокомпаний. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы Фонда.

Ранее в пресс-центре МВД РФ агентству сообщили, что уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере" возбуждено по факту хищения денег Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на фильмы "Суперпапа", "Боб" и "Сны Севы Горелова". Особо крупным размером признается сумма ущерба от 1 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно­розыскные мероприятия. Сумму похищенного в МВД не сообщают.

"Все суды Фондом были выиграны, однако у приставов не получалось взыскать средства", — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в апреле Фонд кино обратился в Минкультуры с просьбой оказать содействие в возврате средств, выделенных кинокомпаниям на производство национальных фильмов. В этом списке были компании "Артополион" и "25 этаж", производившие анимационный проект "Боб", детский фильм "Superпапа" и картину "Сны Севы Горелова". Проекты "Боб" и "Superпапа" Фонд поддержал еще в 2012 году как социально-значимые, однако они не доведены до конца.

Фильм Петра Тодоровского-младшего "Сны Севы Горелова" (новое название "Лавстори") завершен и даже был отмечен на кинофестивале "Окно в Европу" в 2017 году, но в прокат пока не вышел.