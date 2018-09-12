Школьница жестоко избила первоклассницу в Твери

В Твери школьница жестоко избила первоклассницу

Следствие проверяет информацию о жестоком избиении первоклассницы в Твери , которая была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом костей лица после нападения с ремнем и ножом неизвестной девочки, сообщает в среду региональное управление СК РФ

По данным следствия, информация о случившемся прозвучала в эфире одного из региональных телеканалов, где вышел сюжет, в котором женщина сообщила об избиении ее 7-летней племянницы.

"Как озвучивается в телеэфире, 9 сентября 2018 года в доме, расположенном по улице Громова города Твери, девочка на вид 9-10 лет ремнем с железной пряжкой избила первоклассницу, затем угрожая ей ножом, потребовала выйти с ней на улицу, где малолетней удалось убежать", — говорится в сообщении.

Как информирует следствие со ссылкой на данные телеканала, в настоящее время избитая девочка находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на перелом костей лицевого черепа.