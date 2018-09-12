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В Сети сообщили о захвате заложников в Сбербанке
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В Сети сообщили о захвате заложников в Сбербанке 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
В среду, 12 сентября, в московском отделении Сбербанка неизвестный мужчина взял несколько человек в заложники. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, захват заложников произошел в столичном районе Тушино.
По данным Telegram-канала «112», «захват заложников» оказался учебным.
Mash отмечает, что полиция и сотрудники Росгвардии не были предупреждены об учениях и выехали на место по настоящей тревоге.
В столичном управлении МВД агентству «Москва» заявили, что информация о захвате заложников не соответствует действительности.
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