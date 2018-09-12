В Сети сообщили о захвате заложников в Сбербанке

В среду, 12 сентября, в московском отделении Сбербанка неизвестный мужчина взял несколько человек в заложники. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, захват заложников произошел в столичном районе Тушино.

По данным Telegram-канала «112», «захват заложников» оказался учебным.

Mash отмечает, что полиция и сотрудники Росгвардии не были предупреждены об учениях и выехали на место по настоящей тревоге.