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Названа неожиданная причина эвакуации в Сбербанке
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Кроссовки оказались причиной эвакуации людей в отделении Сбербанка в Москве 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские обнаружили бесхозную сумку в одном из отделений Сбербанка на юго-востоке Москвы, из-за которого были эвакуированы несколько человек. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в сумке оказались забытые кроссовки.
"Полицейские проверили помещение Сбербанка на улице Генерала Кузнецова, 28, где была обнаружена бесхозная сумка. В ходе проверки установлено, что в ней оказались забытые кроссовки", — сказал собеседник агентства, не уточнив количество эвакуированных.
В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт обнаружения бесхозного предмета на улице Генерала Кузнецова, 28, который не предоставляет опасности.
ТАСС: последние новости
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