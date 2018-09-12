Неизвестные избили и ограбили мужчину в Москве

Двое неизвестных на севере Москвы избили и ограбили мужчину на 570 тыс. руб.

Как рассказали в ведомстве, 11 сентября в полицию с заявлением о грабеже обратился гражданин 1965 г. рождения.

«Оперативники выяснили, что на ул. Вучетича двое неизвестных нанесли заявителю побои и открыто похитили принадлежащие ему 550 тыс. руб. и телефон. Материальный ущерб составил около 570 тыс. руб.», — сообщили в столичном главке.

В МВД возбудили уголовное дело о грабеже и приступили к розыску преступников.