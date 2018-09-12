Ещё
Неизвестные избили и ограбили мужчину в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Двое неизвестных на севере Москвы избили и ограбили мужчину на 570 тыс. руб. 

Агентство «Москва» + ещё 1 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Столичная полиция разыскивает подозреваемых в ограблении мужчины в Тимирязевском районе, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу.
Как рассказали в ведомстве, 11 сентября в полицию с заявлением о грабеже обратился гражданин 1965 г. рождения.
«Оперативники выяснили, что на ул. Вучетича двое неизвестных нанесли заявителю побои и открыто похитили принадлежащие ему 550 тыс. руб. и телефон. Материальный ущерб составил около 570 тыс. руб.», — сообщили в столичном главке.
В МВД возбудили уголовное дело о грабеже и приступили к розыску преступников.
Агентство «Москва»: последние новости
UTair опровергла информацию об опасном сближении самолета с пассажирским воздушным шаром Изъятых в аэропорту Шереметьево змей отправили в центр передержки диких животных Увеличены интервалы движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии метро по техпричинам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей144
Норкин взбесил россиян522
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО74
Киев перебросил войска к границе с Россией551
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой20
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
00:38
Американцы открестились от саботажа на МКС
Наука и техника Технологии
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
06:53
Золотову предложили секунданта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение