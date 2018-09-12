Землетрясение в Анталье обошло курорты

Землетрясение в турецкой Анталье не затронуло популярные курорты, заявил глава управления культуры и туризма города Ибрагим Аджар. По его словам, толчки также не ощущались в центре провинции.

Он уточнил, что эпицентром землетрясения магнитудой 5,2 балла стал сельскохозяйственный город Кумлуджа, где отсутствуют туристические зоны.

«Я только что разговаривал с мэром Кумлуджи. По его словам, никаких последствий в виде разрушений и тем более жертв землетрясение не вызвало и там», — подчеркнул Аджар.

Представители российского генконсульства в Анталье подтвердили, что в самом городе землетрясение не ощущалось, передаёт РИА Новости

Ранее News.ru писал, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане в районе островов Новая Каледония. Масштаб стихии по интенсивности сотрясений в эпицентре оценивается как разрушительный.