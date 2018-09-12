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Землетрясение в Анталье обошло курорты
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Землетрясение в Анталье обошло курорты 

News.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Землетрясение в турецкой Анталье не затронуло популярные курорты, заявил глава управления культуры и туризма города Ибрагим Аджар. По его словам, толчки также не ощущались в центре провинции.
Он уточнил, что эпицентром землетрясения магнитудой 5,2 балла стал сельскохозяйственный город Кумлуджа, где отсутствуют туристические зоны.
«Я только что разговаривал с мэром Кумлуджи. По его словам, никаких последствий в виде разрушений и тем более жертв землетрясение не вызвало и там», — подчеркнул Аджар.
Представители российского генконсульства в Анталье подтвердили, что в самом городе землетрясение не ощущалось, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане в районе островов Новая Каледония. Масштаб стихии по интенсивности сотрясений в эпицентре оценивается как разрушительный.
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