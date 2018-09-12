«Ответственный» учитель избивал школьника за несделанную домашнюю работу

Гонконге осудили частную преподавательницу, избивавшую своего 10-летнего ученика. Об этом сообщает South China Morning Post.

Согласно материалам дела, ребенок подвергался насилию по меньшей мере 12 раз. Чхау Кхинь-ин избивала, пинала и щипала ученика, также распыляла ему на лицо моющее средство. Кроме того, она заставляла его вставать на колени и била головой о парту.

Суду стало известно, что одно из избиений произошло после того, как отец мальчика позвонил учительнице и сообщил, что тот не сделал домашнюю работу и получил низкую оценку за диктант. Когда отец забрал ребенка из школы, на его руках и лице были ссадины и синяки. Мать школьника, увидев отпечаток ноги на его груди, написала заявление в полицию.

По словам алвоката Чхау, инцидент был единичным и произошел в мае 2017 года. К тому же это была единственная жалоба на учительницу, которая занималась частным репетиторством до этого четыре года, а работодатели называли ее «ответственным учителем».

Окончательное решение суд примет в октябре. В случае, если Чхан признают виновной, ей грозит до трех лет лишения свободы.