В аэропорту Триполи прогремели взрывы

В аэропорту Триполи гремят взрывы

Минометному обстрелу вновь подвергся единственный действующий в столице Ливии международный аэропорт Митига. Атака началась в минувший вторник, 11 сентября, вечером.

Несколько снарядов разорвались в непосредственной близости от воздушной гавани, еще одна мина упал непосредственно на ее территории. В связи с обстрелом все следующие в Триполи авиарейсы перенаправляются в расположенный в 200 километрах от столицы Ливии город Мисурата.

31 августа текущего года аэропорт Митига был закрыт после минометного обстрела во время шедших в Триполи вооруженных столкновений. Возобновил свою работу он только в минувший четверг. Данный о том, кто именно стоит за атакой на воздушную гавань, пока не поступало, передает ТАСС