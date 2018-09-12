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В аэропорту Триполи прогремели взрывы
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В аэропорту Триполи гремят взрывы 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: EPA
Минометному обстрелу вновь подвергся единственный действующий в столице Ливии международный аэропорт Митига. Атака началась в минувший вторник, 11 сентября, вечером.
Несколько снарядов разорвались в непосредственной близости от воздушной гавани, еще одна мина упал непосредственно на ее территории. В связи с обстрелом все следующие в Триполи авиарейсы перенаправляются в расположенный в 200 километрах от столицы Ливии город Мисурата.
31 августа текущего года аэропорт Митига был закрыт после минометного обстрела во время шедших в Триполи вооруженных столкновений. Возобновил свою работу он только в минувший четверг. Данный о том, кто именно стоит за атакой на воздушную гавань, пока не поступало, передает ТАСС.
В ночь на среду, 12 сентября, после того, как было нарушено достигнутое враждующими фракциями при посредничестве ООН перемирие, возобновились обстрелы Триполи, а в ряде районов города вновь вспыхнули вооруженные столкновения.
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