В аэропорту Триполи прогремели взрывы

Минометному обстрелу вновь подвергся единственный действующий в столице Ливии международный аэропорт Митига. Атака началась в минувший вторник, 11 сентября, вечером.
Несколько снарядов разорвались в непосредственной близости от воздушной гавани, еще одна мина упал непосредственно на ее территории. В связи с обстрелом все следующие в Триполи авиарейсы перенаправляются в расположенный в 200 километрах от столицы Ливии город Мисурата.
31 августа текущего года аэропорт Митига был закрыт после минометного обстрела во время шедших в Триполи вооруженных столкновений. Возобновил свою работу он только в минувший четверг. Данный о том, кто именно стоит за атакой на воздушную гавань, пока не поступало, передает ТАСС.
В ночь на среду, 12 сентября, после того, как было нарушено достигнутое враждующими фракциями при посредничестве ООН перемирие, возобновились обстрелы Триполи, а в ряде районов города вновь вспыхнули вооруженные столкновения.