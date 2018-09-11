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В деле «Эльзы-Шакруха» появился неожиданный поворот
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В деле «Эльзы-Шакруха» появился неожиданный поворот 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Mash
Напавших на транссексуала Шакруха в Москве было двое, выяснил Telegram-канал 112.
Ранее сообщалось, что таксист попытался изнасиловать пассажирку, которая оказалась мужчиной. В результате нападения транссексуал оказался в больнице с ножевыми ранениями.
Как сообщает Telegram-канал 112, Шакрух, представлявшийся Эльзой, не ехал на такси. Напавшие приехали к нему домой, чтобы получить «услуги сексуального характера», которые тот рекламировал в интернете.
По некоторым данным, причиной нападения могло стать недовольство предоставленными услугами.
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