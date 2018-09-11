В деле «Эльзы-Шакруха» появился неожиданный поворот

Напавших на транссексуала Шакруха в Москве было двое, выяснил Telegram-канал 112.

Ранее сообщалось, что таксист попытался изнасиловать пассажирку, которая оказалась мужчиной. В результате нападения транссексуал оказался в больнице с ножевыми ранениями.

Как сообщает Telegram-канал 112, Шакрух, представлявшийся Эльзой, не ехал на такси. Напавшие приехали к нему домой, чтобы получить «услуги сексуального характера», которые тот рекламировал в интернете.

По некоторым данным, причиной нападения могло стать недовольство предоставленными услугами.