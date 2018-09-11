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Заснувший в полете пилот шокировал пассажиров
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Заснувший в полете пилот шокировал пассажиров 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: www.dailymail.co.uk
Пассажиры самолета авиакомпании United Airlines были шокированы, когда увидели, как пилот их самолета заснул в бизнес-классе, переодевшись в обычную одежду. Об этом сообщает Daily Mail.
Командир воздушного судна совершал семичасовой перелет из Ньюарка (США) в Глазго (Шотландия) и решил немного подремать во время полета. Один из пассажиров сфотографировал спящего пилота, рядом с которым лежала его сложенная форма. «Когда он проснулся, он снова надел униформу и собрался обратно в кабину пилотов», — рассказал мужчина.
Он также уточнил, что пилот спал час или полтора, и посчитал такой поступок неприемлемым.
«Если он хотел отдохнуть, то не стоило делать этого в присутствии пассажиров. Я много путешествовал в Америку, но ни разу такого не видел», — объяснил автор снимка.
Представитель авиакомпании прокомментировал ситуацию и сказал, что пилоты имеют право отдохнуть во время длительного перелета, и в этом нет никакого нарушения.
В декабре 2016 года пилот канадской авиакомпании Sunwing Airlines выпил бутылку водки незадолго до рейса. После этого гражданин Словакии Мирослав Гронич пришел на работу, но заснул прямо в самолете. Гронич должен был вылететь из города Калгари в Канаде на мексиканский курорт Канкун. Однако он опоздал на работу на час.
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