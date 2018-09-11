Пассажир умер по пути из Испании в Россию

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Летевший в Россию самолет сел в Литве из-за смерти пассажира 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет Boeing 757 авиакомпании Privilege Style, летевший заказным рейсом из Сарагосы в Санкт-Петербург, был вынужден сесть в столице Литвы Вильнюсе из-за смерти пассажира.
Как сообщает Delfi.lt, пассажир самолета почувствовал себя плохо. Помощь ему пытались оказать трое медиков, находившихся на борту Boeing. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Вильнюсе, где рейс уже ждала бригада реаниматологов. Но все эти усилия были напрасны — пассажир был уже мертв.
Отмечается, что для проведения необходимых следственных действий в аэропорт пришлось отправиться всем пассажирам — 201 человеку. Один из них уже отказался лететь дальше тем же самолетом.
О гражданстве скончавшегося пассажира пока не сообщается.
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