Пассажир умер по пути из Испании в Россию

Летевший в Россию самолет сел в Литве из-за смерти пассажира

Самолет Boeing 757 авиакомпании Privilege Style, летевший заказным рейсом из Сарагосы в Санкт-Петербург , был вынужден сесть в столице Литвы Вильнюсе из-за смерти пассажира.

Как сообщает Delfi.lt, пассажир самолета почувствовал себя плохо. Помощь ему пытались оказать трое медиков, находившихся на борту Boeing . Экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Вильнюсе, где рейс уже ждала бригада реаниматологов. Но все эти усилия были напрасны — пассажир был уже мертв.

Отмечается, что для проведения необходимых следственных действий в аэропорт пришлось отправиться всем пассажирам — 201 человеку. Один из них уже отказался лететь дальше тем же самолетом.

О гражданстве скончавшегося пассажира пока не сообщается.