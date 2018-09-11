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Под Воронежем загорелся военный полигон
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Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии

Под Воронежем загорелся военный полигон 

РИА Новости + ещё 3 48 минут назад
Фото: © Fotolia / mark yuill
Пожарные и военнослужащие тушат крупное возгорание на военном полигоне "Погоново" под Воронежем, где горят около 90 гектаров леса и травы, сообщил во вторник РИА Новости представитель областного лесопожарного центра.
В конце августа спасатели впервые в этом году объявили чрезвычайную пожарную опасность из-за сильной жары на всей территории области. До сих пор в регионе из-за жаркой погоды действует пятый класс пожарной опасности, означающий чрезвычайную степень пожарной опасности, температура воздуха достигает 28-30 градусов.
"Сегодня днем от жителей близлежащих населенных пунктов стала поступать информация о пожаре на полигоне "Погоново" в Хохольском районе. Сейчас огнем охвачено 90 гектаров — лес, трава", — сказал собеседник агентства.
По его словам, тушением пожара занимаются 52 человека от МЧС и областного лесопожарного центра. Также к ликвидации возгорания привлечены военные. Причина пожара устанавливается.
"Одиннадцатого сентября произошло загорание в лесном массиве полигона "Погоново" в Воронежской области. Возможно задымление в близлежащих районах", — информирует главное управление МЧС по региону.
Природные пожары в 2010 году уничтожили в Воронежской области около 20 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Причиной возгораний стала не только аномальная жара, но и нарушение правил противопожарной безопасности в лесах.
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