Таксист напал на девушку, а она оказалась Шакрухом

Таксист захотел изнасиловать девушку, а наткнулся на Шакруха

Москве таксист попытался изнасиловать пассажирку, но та оказалась мужчиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

22-летняя пассажирка, представившаяся Эльзой, вызвала такси, чтобы перевезти вещи с одной квартиры на другую.

Таксист предложил помочь донести сумки до квартиры, и уже на лестничной клетке стал домогаться до девушки и предложил заняться сексом. Когда она отказалась, водитель начал угрожать ножом.

Однако пассажирка оказалась молодым человеком по имени Шакрух. Между таксистом и его клиентом завязалась драка, в результате которой Шакрух получил ножевое ранение. Такист с места преступления скрылся, прихватив iPhone и 10 тысяч рублей.