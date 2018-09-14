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Летевший из Барнаула в Москву самолет сел в Омске
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Летевший из Барнаула в Москву самолет сел в Омске из-за плохого самочувствия пассажира 

ТАСС + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс 7218 Барнаул — Москва, вынужденно сел в Омске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в омском представительстве S7.
"Барнаульский рейс сел в Омске, пассажиру стало плохо, его сняли и увезли в больницу. Вылет готовится на 14:00 (11:00 мск)", — сказал представитель авиакомпании.
По расписанию рейс 7218 должен был прибыть в аэропорт Домодедово (Москва) в 08:35 мск. С учетом времени перелета от Омска до Москвы (3 часа) рейс будет задержан как минимум на 5 часов.
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