Летевший из Барнаула в Москву самолет сел в Омске

Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс 7218 Барнаул — Москва, вынужденно сел в Омске из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в омском представительстве S7.
"Барнаульский рейс сел в Омске, пассажиру стало плохо, его сняли и увезли в больницу. Вылет готовится на 14:00 (11:00 мск)", — сказал представитель авиакомпании.
По расписанию рейс 7218 должен был прибыть в аэропорт Домодедово (Москва) в 08:35 мск. С учетом времени перелета от Омска до Москвы (3 часа) рейс будет задержан как минимум на 5 часов.