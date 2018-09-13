Саратовец пойдет под суд за кражу «майнинговой фермы»

Саратовец обокрал квартиру майнера и сделал майнером своего брата

Саратове завершено следствие по делу одного из местных жителей, ограбившего квартиру и вынесшего из нее, в частности, оборудование для майнинга на сумму более двух миллионов рублей. Об этом пишет портал IaftNews со ссылкой на данные региональных правоохранительных органов.

В марте 2018 года ранее судимый житель Саратова незаконно проник в квартиру одного из местных жителей и украл оттуда майнинговые фермы. Часть украденного мужчина продал, оставшееся подарил своему брату, который впоследствии занялся добычей криптовалюты, сообщает портал.

Саратовская полиция возбудила по этому инциденту дело по статье о краже. По завершении расследования дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Майнинг — способ добычи криптовалюты с помощью вычислительных мощностей. В процессе существенно растет нагрузка на сеть, что, в совокупности с нагреванием воздуха в помещении, периодически приводит к возгораниям.

Квартиры майнеров потребляют нетипично много электроэнергии. В августе 2018-го ресурсопоставляющая компания вычислила одного из майнеров в городе Череповец. «В рамках мероприятий по отключению должников от электричества специалисты "Вологдаэнерго" обратили внимание на небольшую однокомнатную квартиру в Зашекснинской части города Череповца, — говорится в сообщении компании. — Метраж жилого помещения — 47 квадратных метров, а расход электроэнергии необычно большой: от 16 до 23 тысяч рублей в месяц». В результате майнер накопил перед коммунальщиками долг в 48 тысяч рублей за обслуживание квартиры, в которой сам не проживал.