В Колумбии задержали российского руфера

За подъемом 25-летнего руфера на высотку наблюдали сотни прохожих, заранее узнавших о намерении россиянина покорить очередную вершину. Чтобы взобраться на крышу здания, Гогулану потребовалось всего 10 минут.

Еще перед началом подъема на крышу высотки россиянин заявлял, что это не представляет для него большого труда с учетом восхождений, которые он осуществлял также без спецприспсоблений на куда более высокие здания. Однако он высказывал опасения насчет того, какие санкции его ожидают со стороны служб безопасности банка. До настоящего времени не сообщалось, чем закончился его визит не по своей воле в прокуратуру Медельина.

До прибытия в Колумбию российский руфер в рамках своего турне по Южной Америке побывал в Парагвае, Боливии, Перу и Эквадоре. В этих странах он также осуществлял восхождения на разные высотки.

Ранее экстремал покорял здание высотой 224 м в Нью-Йорке и 120-метровый небоскреб в центре Мехико. Всего же он осуществил далеко небезопасные восхождения на 200 многоэтажек в почти 50 странах мира. Главной своей целью Гогулан считает покорение небоскреба Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ) высотой 828 метров.