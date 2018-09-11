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В Колумбии задержали российского руфера
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Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии
Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии

В Колумбии задержали российского руфера 

ТАСС + ещё 11 2 часа назад
Фото: Reuters
Экстремал из Санкт-Петербурга Павел Гогулан взобрался на 12-этажное здание банка (54 метра) в колумбийском Медельине без страховки и специальных приспособлений. Уже на крыше молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в городскую прокуратуру, сообщило агентство EFE.
За подъемом 25-летнего руфера на высотку наблюдали сотни прохожих, заранее узнавших о намерении россиянина покорить очередную вершину. Чтобы взобраться на крышу здания, Гогулану потребовалось всего 10 минут.
Еще перед началом подъема на крышу высотки россиянин заявлял, что это не представляет для него большого труда с учетом восхождений, которые он осуществлял также без спецприспсоблений на куда более высокие здания. Однако он высказывал опасения насчет того, какие санкции его ожидают со стороны служб безопасности банка. До настоящего времени не сообщалось, чем закончился его визит не по своей воле в прокуратуру Медельина.
До прибытия в Колумбию российский руфер в рамках своего турне по Южной Америке побывал в Парагвае, Боливии, Перу и Эквадоре. В этих странах он также осуществлял восхождения на разные высотки.
Ранее экстремал покорял здание высотой 224 м в Нью-Йорке и 120-метровый небоскреб в центре Мехико. Всего же он осуществил далеко небезопасные восхождения на 200 многоэтажек в почти 50 странах мира. Главной своей целью Гогулан считает покорение небоскреба Бурдж-Халифа (Дубай, ОАЭ) высотой 828 метров.
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