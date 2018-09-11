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В Афганистане сообщили количество жертв теракта
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Власти Афганистана сообщили количество жертв теракта 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Афганистана уточнили количество жертв атаки террориста-смертника на акцию протеста на востоке страны. На данный момент известно о 25 погибших. Ещё 60 человек ранены.
По данным телеканала 1TV, пока что ни одна из радикальных вооружённых группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Движение «Талибан» также отрицает свою причастность к взрыву.
Как ранее сообщал News.ru, взрывное устройство сработало во время протестов в одном из районов провинции Нангархар. Митингующие требовали отставки шефа местной полиции.
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