В Афганистане сообщили количество жертв теракта

Власти Афганистана сообщили количество жертв теракта

Власти Афганистана уточнили количество жертв атаки террориста-смертника на акцию протеста на востоке страны. На данный момент известно о 25 погибших. Ещё 60 человек ранены.

По данным телеканала 1TV, пока что ни одна из радикальных вооружённых группировок не взяла на себя ответственность за теракт. Движение «Талибан» также отрицает свою причастность к взрыву.

Как ранее сообщал News.ru, взрывное устройство сработало во время протестов в одном из районов провинции Нангархар. Митингующие требовали отставки шефа местной полиции.