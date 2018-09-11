Самолет Курган-Москва чудом избежал трагедии

Летевший в Москву пассажирский «Боинг» едва не столкнулся в воздухе с «бесхозным предметом». Об этом сообщает «112».

По информации Telegram-канала, сегодня утром «Боинг 737-800» авиакомпании «ЮТэйр» летел из Кургана в Москву, когда на высоте чуть более 3,5 тысячи метров на пути его следования возник огромный воздушный шар, в корзине которого не было людей.

В результате самолет успешно избежал столкновения с шаром, однако пролетел в опасной близости к нему.

В ночь на 1 сентября инцидент произошел с другим «Боингом 737-800» «ЮТэйра». Тогда лайнер, летевший из Москвы, во время посадки в Сочи не успел затормозить, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в реку и загорелся.

Во время аварийной посадки от сердечного приступа скончался работник сочинского аэропорта, а в результате самого ЧП пострадали 18 пассажиров «Боинга». Трое из них были госпитализированы.