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Самолет Курган-Москва чудом избежал трагедии
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Самолет Курган-Москва чудом избежал трагедии 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Летевший в Москву пассажирский «Боинг» едва не столкнулся в воздухе с «бесхозным предметом». Об этом сообщает «112».
По информации Telegram-канала, сегодня утром «Боинг 737-800» авиакомпании «ЮТэйр» летел из Кургана в Москву, когда на высоте чуть более 3,5 тысячи метров на пути его следования возник огромный воздушный шар, в корзине которого не было людей.
В результате самолет успешно избежал столкновения с шаром, однако пролетел в опасной близости к нему.
В ночь на 1 сентября инцидент произошел с другим «Боингом 737-800» «ЮТэйра». Тогда лайнер, летевший из Москвы, во время посадки в Сочи не успел затормозить, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, упал в реку и загорелся.
Во время аварийной посадки от сердечного приступа скончался работник сочинского аэропорта, а в результате самого ЧП пострадали 18 пассажиров «Боинга». Трое из них были госпитализированы.
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