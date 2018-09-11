Ещё
В Домодедово подтвердили смерть пассажира в здании аэропорта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Домодедово подтвердили смерть пассажира в здании аэропорта 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
В Домодедово подтвердили смерть пассажира в здании аэропорта, инцидент произошел 10 сентября, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе авиагавани.
«10 сентября в 05:36 в медпункт аэропорта поступил вызов, что у стойки регистрации одному из пассажиров стало плохо. В 05:37 врачебная бригада прибыла на место. После проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть пассажира», — сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Домодедово скончался 73-летний пассажир. По данным СМИ, москвичу стало плохо у стойки регистрации, когда он получал билет в Стокгольм.
Агентство «Москва»: последние новости
Изъятых в аэропорту Шереметьево змей отправили в центр передержки диких животных Полиция в Подмосковье изъяла у мужчины арсенал огнестрельного оружия Самолет Москва-Южно-Сахалинск ушел на запасной аэродром во Владивосток из-за тайфуна «Джеби»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонскую решили лишить поста191
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ133
Кремль одобрил желание пустить Навального на отбивную179
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко38
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине182
Видео
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
04:50
Порошенко запаниковал после убийства Захарченко
Украина В мире
15:57
Поклонскую решили лишить поста
Политика
16:07
Представителям Крыма заткнули рты на совещании ОБСЕ
Политика В мире
02:52
Дочь Михалкова рассказала о состоянии отца
Шоу-бизнес
06:53
Золотов вызвал Навального на дуэль
Общество Криминал
04:59
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Общество Статьи
03:54
Траур по Захарченко обернулся скандалом на Украине
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение