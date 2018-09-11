В Домодедово подтвердили смерть пассажира в здании аэропорта, инцидент произошел 10 сентября, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе авиагавани.
«10 сентября в 05:36 в медпункт аэропорта поступил вызов, что у стойки регистрации одному из пассажиров стало плохо. В 05:37 врачебная бригада прибыла на место. После проведения реанимационных мероприятий врачи констатировали смерть пассажира», — сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщили, что в аэропорту Домодедово скончался 73-летний пассажир. По данным СМИ, москвичу стало плохо у стойки регистрации, когда он получал билет в Стокгольм.