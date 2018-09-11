«Кислотный» маньяк пойман спустя год в Ставрополье

Кислотного маньяка поймали в Буденновске

Ставропольском крае полиция задержала 19-летнего жителя Буденновска , который прошлым летом облил кислотой нескольких несовершеннолетних девушек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) РФ.

Задержанный оказался студентом медицинского колледжа. Для его поимки правоохранители взяли образцы ДНК у двух тысяч жителей Буденновска и Буденновского района. Образцы задержанного совпали со следами, обнаруженными на банке из-под кислоты.

На допросе молодой человек не стал отрицать вину и подробно рассказал следователю об обстоятельствах преступлений.

Он заявил, что нападал на девушек, чтобы выместить накопившуюся злобу и агрессию. В ближайшее время будет решен вопрос о назначении ему психолого-психиатрической экспертизы.

Студент стал фигурантом дела, возбужденного по статьям 213 и 112 УК РФ (хулиганство с применением оружия и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести). Его поместили под стражу.

В июне 2017 года молодой человек выплеснул кислоту в лицо проходившей мимо 15-летней девушке. Через несколько дней после этого нападения он облил кислотой двух девушек 15 и 16 лет. Пострадавшие получили ожоги лица и рук различной степени тяжести.