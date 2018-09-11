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В Киеве задержали мужчину с гранатой
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В Киеве задержали мужчину с гранатой 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали в Киеве мужчину, который носил в кармане куртки гранату, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Нацполиции Украины.
По данным ведомства, полицейские заметили на бульваре Перова мужчину, который показался им подозрительным.
"По предварительному заключению эксперта, у киевлянина обнаружили корпус гранаты РГД-5 и запал, которые отправили на экспертизу. Правонарушителем оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за убийство", — говорится в сообщении.
Правоохранители сообщили, что мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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