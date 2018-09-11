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Полицейские задержали «умершего» 20 лет назад убийцу
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Полицейские задержали «умершего» 20 лет назад убийцу 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: 39.мвд.рф
В Калининграде полицейские задержали убийцу, более 20 лет считавшегося мертвым. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщается на сайте регионального главка МВД.
Как говорится в сообщении, задержанный — 60-летний житель Хабаровска. Он подозревается в том, что еще в 1997 году убил своего знакомого и исчез, оставив предсмертную записку с признанием в содеянном. С того момента близкое окружение считало его погибшим, а полицейские объявили в розыск.
Проверяя возможные связи разыскиваемого, сотрудники уголовного розыска установили, что его бывшая жена переехала с Дальнего Востока в Калининград, и передали информацию коллегам из западного региона. Те нашли женщину и выяснили, что с ней проживает мужчина того же возраста, что и предполагаемый убийца.
Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, тот показал паспорт на имя иностранца, однако после признался, что уже 20 лет находится в розыске за убийство. Задержанного этапировали под конвоем сотрудников полиции в Хабаровск и передали следственным органам.
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