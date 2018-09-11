Полицейские задержали «умершего» 20 лет назад убийцу

Калининграде полицейские задержали убийцу, более 20 лет считавшегося мертвым. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Как говорится в сообщении, задержанный — 60-летний житель Хабаровска . Он подозревается в том, что еще в 1997 году убил своего знакомого и исчез, оставив предсмертную записку с признанием в содеянном. С того момента близкое окружение считало его погибшим, а полицейские объявили в розыск.

Проверяя возможные связи разыскиваемого, сотрудники уголовного розыска установили, что его бывшая жена переехала с Дальнего Востока в Калининград, и передали информацию коллегам из западного региона. Те нашли женщину и выяснили, что с ней проживает мужчина того же возраста, что и предполагаемый убийца.

Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, тот показал паспорт на имя иностранца, однако после признался, что уже 20 лет находится в розыске за убийство. Задержанного этапировали под конвоем сотрудников полиции в Хабаровск и передали следственным органам.