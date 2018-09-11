Директор лагеря не признала вину в гибели детей

Бывший директор ООО «Парк-отель „Сямозеро“ Елена Решетова, обвиняемая в гибели 14 детей в июне 2016 года, заявила, что не признаёт свою вину.
Об этом сообщает РИА Новости.
»По ч. 3 ст. 238 и ст. 125 УК РФ свою вину не признаю», — заявила Решетова на очередном заседании в Петрозаводском городском суде.
Ранее сообщалось, что суд продлил до ноября арест Решетовой.
18 июня 2016 года трое работников лагеря «Сямозеро» вывели 47 воспитанников в водный поход на рафте и двух каноэ. Во время шторма каноэ перевернулись, погибли 14 детей.