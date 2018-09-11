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В Шереметьево у пассажира изъяли 20 змей
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В Шереметьево у пассажира изъяли 20 змей 

РИА Новости + ещё 17 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники таможни московского аэропорта Шереметьево изъяли у пассажира 20 змей из-за отсутствия на них документов, всех рептилий направили в центр передержки, сообщили в пресс-службе департамента природопользования во вторник.
"Десятого сентября 20 змей были изъяты сотрудниками таможни аэропорта. Владелец змей прибыл рейсом из Дюссельдорфа. По его информации, змеи были приобретены на международной выставке в Германии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что рептилии находились в банках, упакованных в мешочки. Провоз осуществлялся в ручной клади.
"Документов на пресмыкающихся не было предоставлено. В данный момент змеи находятся в центре "Простар-плюс" на карантине. Виды змей будут устанавливаться специалистами, по предварительной информации, ядовитых видов нет", — заключили в департаменте.
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