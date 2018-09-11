В Шереметьево у пассажира изъяли 20 змей

Сотрудники таможни московского аэропорта Шереметьево изъяли у пассажира 20 змей из-за отсутствия на них документов, всех рептилий направили в центр передержки, сообщили в пресс-службе департамента природопользования во вторник.

"Десятого сентября 20 змей были изъяты сотрудниками таможни аэропорта. Владелец змей прибыл рейсом из Дюссельдорфа. По его информации, змеи были приобретены на международной выставке в Германии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рептилии находились в банках, упакованных в мешочки. Провоз осуществлялся в ручной клади.