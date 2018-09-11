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У жителя Подмосковья изъяли арсенал оружия
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Полиция изъяла у жителя Подмосковья арсенал оружия 

Газета.Ru + ещё 2 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция изъяла у жителя Сергиево-Посадского района ружья, обрезы, винтовки, пистолеты и патроны к ним. Об этом сообщила официальный представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
Сотрудники полиции задержали 47-летнего мужчину совместно с сотрудниками ФСБ.
"В ходе осмотра квартиры и гаража злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты: 7 пистолетов, 2 револьвера, 2 винтовки, 3 гладкоствольных ружья, 2 обреза и более 100 патронов различного калибра. Кроме того, изъято большое количество комплектующих для пистолетов и ружей", — рассказала Петрова.
Сам задержанный пояснил, что собирал коллекцию оружия 25 лет. Мужчину оставили под подпиской о невыезде. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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