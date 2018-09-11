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Прокурора в Уфе поймали при получении взятки
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В Уфе задержали районного прокурора при получении взятки 

РИА Новости + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Правоохранители задержали в Уфе районного прокурора при получении взятки в размере свыше пяти миллионов рублей, сообщает СУСК по Башкирии.
"Следствием установлено, что 10 сентября 2018 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по республике Башкортостан, в здании прокуратуры Советского района города Уфы задержан с поличным при получении взятки в размере свыше 5 миллионов рублей 44-летний прокурор", — говорится в сообщении ведомства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "получение взятки, совершенное в особо крупном размере".
"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ", — сообщили в СК по республике.
Прокуратура Башкирии заявила, что факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в надзорных органах.
"По согласованию с Генеральной прокуратурой РФ сотрудниками собственной безопасности прокуратуры Башкирии и республиканского управления ФСБ проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для задержания прокурора Советского района Уфы. Он подозревается в совершении коррупционного преступления", — сообщает башкирская прокуратура.
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