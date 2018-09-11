Прокурора в Уфе поймали при получении взятки

В Уфе задержали районного прокурора при получении взятки

Правоохранители задержали в Уфе районного прокурора при получении взятки в размере свыше пяти миллионов рублей, сообщает СУСК по Башкирии

"Следствием установлено, что 10 сентября 2018 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по республике Башкортостан, в здании прокуратуры Советского района города Уфы задержан с поличным при получении взятки в размере свыше 5 миллионов рублей 44-летний прокурор", — говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "получение взятки, совершенное в особо крупном размере".

"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается при оперативном сопровождении регионального управления ФСБ", — сообщили в СК по республике.

Прокуратура Башкирии заявила, что факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в надзорных органах.