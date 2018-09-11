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Здание школы обрушилось прямо во время занятий
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Часть здания школы рухнула в иркутском селе во время занятий 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: Подслушано УЯН, ВКонтакте
Рано утром 11 сентября рухнул переход между корпусами школы.
В селе Уян Куйтунского района Иркутской области во время занятий обрушилась часть здания школы.
ЧП произошло во вторник, 11 сентября, в 9.00 по местному времени. Известно, что рухнул переход между корпусами. К счастью, никто из учителей и школьников не пострадал. Все находившиеся в здании были оперативно эвакуированы.
На место происшествия выехали спасатели. После обрушения детей освободили от занятий. Обрушившийся пролет давно не используется, поскольку находится в аварийном состоянии, сообщают местные СМИ.
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