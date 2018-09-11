Здание школы обрушилось прямо во время занятий

Часть здания школы рухнула в иркутском селе во время занятий

Рано утром 11 сентября рухнул переход между корпусами школы.

В селе Уян Куйтунского района Иркутской области во время занятий обрушилась часть здания школы.

ЧП произошло во вторник, 11 сентября, в 9.00 по местному времени. Известно, что рухнул переход между корпусами. К счастью, никто из учителей и школьников не пострадал. Все находившиеся в здании были оперативно эвакуированы.

На место происшествия выехали спасатели. После обрушения детей освободили от занятий. Обрушившийся пролет давно не используется, поскольку находится в аварийном состоянии, сообщают местные СМИ.