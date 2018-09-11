В Иркутской области обрушилась часть здания школы

Переход между двумя корпусами школы обрушился в селе Уян Куйтунского района Иркутской области , сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Обрушение произошло около 9:00 местного времени. Никто из учащихся и персонала не пострадал. После ЧП занятия в школе отменили, дети пошли домой.

В МЧС уточнили, что обрушилась стена в переходе, соединявшем два крыла двухэтажного кирпичного здания школы. Это произошло в результате разрушения одной поддерживающей колонны, которое повлекло за собой проседание плит перекрытия.

В администрации школы заявили, что переход был признан аварийным еще в декабре 2009 года. С тех пор он не использовался и был закрыт для доступа.

Теперь школьные занятия могут перенести в здание социально-культурного центра и в здание администрации Уяна.