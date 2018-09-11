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В Иркутской области обрушилась часть здания школы
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В Иркутской области обрушилась часть здания школы 

Москва24 + ещё 31 1 час назад
Фото: МЧС России по Иркутской области
Переход между двумя корпусами школы обрушился в селе Уян Куйтунского района Иркутской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
Обрушение произошло около 9:00 местного времени. Никто из учащихся и персонала не пострадал. После ЧП занятия в школе отменили, дети пошли домой.
В МЧС уточнили, что обрушилась стена в переходе, соединявшем два крыла двухэтажного кирпичного здания школы. Это произошло в результате разрушения одной поддерживающей колонны, которое повлекло за собой проседание плит перекрытия.
В администрации школы заявили, что переход был признан аварийным еще в декабре 2009 года. С тех пор он не использовался и был закрыт для доступа.
Теперь школьные занятия могут перенести в здание социально-культурного центра и в здание администрации Уяна.
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