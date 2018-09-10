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Инструктор Нацгвардии Украины найден мертвым в Киеве
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В Киеве найден мертвым иностранный инструктор Нацгвардии Украины 

Украина.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба киевской полиции.
По данным ведомства, в полицию обратилась женщина, которая обнаружила квартиранта без признаков жизни. Начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин сообщил, что погибший — гражданин иностранного государства, боец спецотряда, инструктор Нацгвардии Украины.
«На месте происшествия изъяли стартовый пистолет, переделанный травматический и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего», — приводит слова Волошина пресс-служба.
По предварительному заключению специалистов, мужчина совершил самоубийство, но окончательную причину смерти установит экспертиза.
«Согласно показаниям знакомых, погибший в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети он оставил пессимистическое сообщение», — добавили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» с дополнительной квалификацией — «самоубийство», отмечает ведомство.
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