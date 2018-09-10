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Боевики обстреляли из «Градов» аэродром в Хаме
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Боевики обстреляли из «Градов» военный аэродром в Хаме, заявил источник 

РИА Новости + ещё 2 32 минуты назад
Фото: Reuters
Боевики вооруженных террористических бандформирований открыли огонь из РСЗО БМ-21 "Град" по военному аэродрому в городе Хама, сообщил РИА Новости сирийский военный источник.
"Два реактивных 122 мм снаряда разорвались на территории военного аэродрома в Хама. Обошлось без жертв", — рассказал собеседник агентства.
По данным источника, в результате обстрела незначительные повреждения получил один из боевых самолетов.
В пятницу террористы обстреляли из установок "Град" христианский город Мухарде на севере провинции Хама, в результате чего погибли 10 мирных граждан. Обстрелам из РСЗО последние несколько дней подвергается и расположенный неподалеку от Мухарде город Скальбия.
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