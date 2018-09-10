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В Крыму задержали лодку с рыбаками-украинцами
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В Крыму задержали лодку с рыбаками-украинцами 

РИА Новости + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Моторная лодка с двумя гражданами Украины задержана у берегов Крыма за незаконное пересечение государственной границы, сообщает крымское погрануправление ФСБ РФ.
"Утром 10 сентября у береговой линии озера Сиваш в районе с. Стефановка Джанкойского района крымскими пограничниками задержаны два гражданина Украины, со слов — жители с. Стрелковое Генического района", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, иностранцы задержаны в момент швартовки к российскому берегу на моторной лодке.
"При осмотре плавсредства рыбаков на борту обнаружено около 20 кг водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб. В ходе опроса иностранные граждане сообщили что, выйдя на рыбалку, они решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками", — говорится в сообщении.
Оба гражданина Украины, по данным пограничников, задержаны на срок до 48 часов с целью подтверждения их личности, полного вытрезвления и установления всех обстоятельств правонарушения.
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