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Ребенок не хотел идти в школу и убил бабушку
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Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии
Меркель в опасности. Новый политический скандал в Германии

Ребенок не хотел идти в школу и убил бабушку 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Старом Осколе подросток убил бабушку из-за нежелания идти в школу, сообщает Life.ru со ссылкой на следственное управление СК РФ по Белгородской области.
Школьник несколько дней не посещал занятия, из-за чего ругался с бабушкой. Утром 7 сентября подросток снова заявил, что не пойдет в школу, последовала ссора, в результате которой внук схватил нож и нанес родственнице несколько ударов. От полученных ранений женщина скончалась.
Испугавшись содеянного, подросток несколько дней не выходил из дома. В полицию обратилась мать юноши, которая вернулась с отдыха и застала сына в квартире с мертвой бабушкой.
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