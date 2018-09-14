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Самолет Utair дважды сел в Москве
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СМИ: самолет Utair дважды сел в Москве 

360tv.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет российской авиакомпании Utair, летевший из аэропорта Вены во Внуково, приземлился сначала в Домодедово. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на собственный источник.
По информации агентства, инцидент произошел 13 сентября. Boeing 737 приземлился в Домодедово, чтобы дозаправиться, а затем снова поднялся в воздух.
Очевидцы рассказали, что бортпроводник перед приземлением предупредил пассажиров о посадке в Домодедово. Однако, когда пассажиры поднялись с мест, чтобы покинуть самолет, им сообщили о дальнейшем перелете во Внуково.
Пассажиры заявили, что все это продолжалось около полутора часов.
Судя по данным онлайн-табло, это рейс ЮТ 822, который вылетел из Вены в 14:30 и должен был прибыть во Внуково в 17:10.
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