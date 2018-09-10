Беременная невеста и жених попали в ДТП в день свадьбы

Британские молодожены дважды оказались в больнице в день свадьбы, пишет New York Post.

Свадьба Челси и Шейна Харви состоялась в марте. После церемонии бракосочетания молодожены отправились в ресторан на своей машине. Жених не справился с управлением, и машина перевернулась.

К счастью, жених и невеста отделались легкими ссадинами, однако прибывшие на место аварии медики все равно отправили их в больницу, чтобы убедиться, что ребенок, которого ждала Челси, не пострадал.

В итоге пара прибыла на свое свадебное торжество с трехчасовым опозданием, но через два часа им снова пришлось ехать в больницу из-за травмы, которую получила дочь Шейна. Шестилетняя Изабель врезалась в стол и рассекла нос. По вызову явилась та же бригада скорой помощи, что и несколькими часами ранее.

Теперь Челси и Шейн собираются заново провести торжество спустя полгода после свадьбы и взять на нее новорожденную дочь Эмику. Им уже предложили бесплатно предоставить ресторан 15 сентября и сделать бесплатный фотосет, а диджей предоставил хорошую скидку.